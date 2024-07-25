Маск заявил об угрозе банкротства США

Соединенным Штатам грозит банкротство, предупредил Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кстати говоря, Америка банкротится", - написал он в X (ранее Twitter). Таким образом миллиардер прокомментировал информацию о том, что выплаты процентов по госдолгу США в 2024 году составят $1,14 трлн и что на них уйдет 76% всех подоходных налогов.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент страны Джо Байден подписал 3 июня прошлого года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.

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