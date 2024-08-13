Маск сравнил еврокомиссара с персонажем комедии

Илон Маск сравнил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона с персонажем из комедийного фильма "Монти Пайтон" после публикации письма с предупреждением о возможном "вредоносном контенте" в связи с предстоящей трансляцией в X (ранее Twitter) интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа.

"Тьерри всегда напоминает мне французского насмешника из фильма "Монти Пайтон", - написал Маск в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, интервью Трампа Маску будет показано в X 12 августа в 20:00 по времени Восточного побережья США (13 августа в 04:00 по Баку).

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