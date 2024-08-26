Еврокомиссия не стала комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее национальным расследованием, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", - заявила пресс-служба Еврокомиссии. Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что задержание Дурова соответствует "духу и принципам" Акта о цифровых услугах ЕС, который предполагает ответственность интернет-платформы за размещенный на ней контент.

Напомним, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолета. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

По данным СМИ, Дуров был внесен во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.

Отметим, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Ему грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.

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