Арсенал хуситов потряс Пентагон

"Потрясающий" арсенал оружия йеменских ополченцев-хуситов привел сотрудников Пентагона в шок, так как он пополняется все более совершенными ракетами. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте в ходе конференции "Будущее обороны" в Вашингтоне, передает портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, - это то, что я просто шокирован", - рассказал представитель оборонного ведомства.

Как отмечают авторы материала, особое беспокойство американской стороны вызывают появление у хуситов противокорабельных ракет, которые обладают внушительными техническими характеристиками. По мнению экспертов, подобные новинки могли быть поставлены Ираном, так как Тегеран доверяет подобные вооружения только йеменским ополченцам.