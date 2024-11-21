В России микроавтобус упал с 12-метровой высоты

Во Владивостоке микроавтобус Toyota Hiace упал с косогора высотой около 12 метров, погиб пассажир автомобиля, сообщает телеграм-канал прокуратуры Приморья. Водитель госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке в центре краевой столицы.

"Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили", - сказано в сообщении.

ДТП произошло у дома № 58 на улице Прапорщика Комарова. На месте работают сотрудники полиции и ГАИ, сообщили в ГУ МВД Приморья.

Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла на контроль выяснение обстоятельств этого ДТП. Пока по факту проводится доследственная проверка.