В Литве введут электронные очереди на границе для грузовиков

С 1 декабря 2024 года Литва введет электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все грузовые транспортные средства, следующие на литовские пункты пропуска "Мядининкай", "Шальчининкай" и "Кибартай", должны будут заранее бронировать выбранное время пересечения границы в специализированной литовской информационной системе управления очередью "EVIS"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, если грузовое транспортное средство приедет в зону ожидания без временного бронирования для пересечения границы, то оно не сможет пройти регистрацию в физическом пункте обслуживания "EVIS".