Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом

Немецкая компания Helsing, базирующаяся в Мюнхене, наладила для Украины массовое производство беспилотных летательных аппаратов НХ-2, управляемых искусственным интеллектом. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С января 2025 года компания планирует ежемесячно выпускать тысячу дронов. Контракт о поставках с Украиной был подписан еще в сентябре.

На сайте Helsing сообщается, что беспилотник имеет X-образное крыло, кумулятивную или фугасно-проникающую броню. Дрон весит 12 кг, его скорость при полете достигает 220 км в час. Дрон способен преодолевать расстояние в 100 км.

Но главная особенность беспилотника - программное обеспечение с искусственным интеллектом. Дрон способен изучать местность, устанавливать свое местонахождение без GPS-навигации, самостоятельно выбирать и уничтожать цель.