В Польше нашли жидкий кокаин в коробках с вином
Польские власти изъяли 44 литра жидкого кокаина, который был спрятан в картонных коробках с вином. Об этом заявили в Пограничной службе страны, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Офицеры морской пограничной службы в северном портовом городе Гданьск работали с чешскими таможенниками над конфискацией наркотиков в Люблинском районе на юге Польши. Стоимость изъятой партии наркотиков составила около 1,85 миллиона долларов.
"Партия, содержащая фирменное вино и спрятанный жидкий кокаин, изначально была погружена на контейнеровоз в морском порту Панамы. Груз должен был попасть в Польшу по маршруту, пролегающему через один из европейских морских портов и таможенный пункт в Остраве", - говорится в заявлении погранслужбы.
Уточняется, что в рамках расследования были арестованы трое мужчин. Могут последовать и новые аресты.
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