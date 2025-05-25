У беременной журналистки начались схватки в прямом эфире

В США у беременной журналистки во время прямого эфира начались схватки. Она продолжила работать.

Как передает Day.Az, 21 мая в 4:15 утра перед утренним шоу на канале CBS WRGB у ведущей Оливии Джакит отошли воды - на два дня позже положенного срока. Однако журналистка отказалась покинуть студию и вышла в эфир, чтобы провести передачу.

"Сегодня утром у нас действительно срочные новости. У Оливии буквально отошли воды, и сейчас она ведет новости, находясь в состоянии активных родов", - сказала соведущая Юлия Данн в начале утреннего шоу.

Со схватками с интервалом в две минуты Джакит провела все три часа утреннего шоу, в шутку предлагая зрителям "перерыв на воду" и спрашивая у метеоролога, какая погода ждет ее малыша.

"Я лучше буду на работе, чем в больнице", - шутила она со своей напарницей.

В конце новостной передачи в эфире появился заголовок "Малыш Пи на подходе, удачи, Оливия".

На следующий день журналистка поделилась фотографиями своего новорожденного сына в соцсетях.

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