https://news.day.az/world/1769679.html Видео ликвидации гнезда шершней в Китае завирусилось в соцсетях Видео ликвидации гнезда шершней в Китае завирусилось в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео ликвидации гнезда шершней в Китае завирусилось в соцсетях
Видео ликвидации гнезда шершней в Китае завирусилось в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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