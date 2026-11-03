В США олень устроил погром в прачечной - ВИДЕО

В штате Северная Каролина, США, олень устроил погром в прачечной и попал на видео. Об этом сообщает Need To Know, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На камерах видеонаблюдения видно, как олень выбежал на парковку у прачечной, на лету врезался в женщину, подходящую к своей машине, и сбил ее с ног. После он разбил окно прачечной рогами, забрался внутрь и распугал посетителей. Олень бегал по помещению, запрыгивал на стиральные машины, а затем скрылся через то же разбитое окно.

Узнав о произошедшем, владелец прачечной не сразу поверил в то, что это действительно случилось. Хаос, оставшийся от оленя, удалось устранить в течение нескольких часов. Женщина, которую сбило животное, не стала обращаться за помощью и после инцидента сама уехала на машине.