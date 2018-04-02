В Австралии пытались подорвать торговый центр - ПОДРОБНОСТИ

Полиция Австралии обезвредила самодельное взрывное устройство, находившееся в автомобиле на парковке одного из торговых центров австралийского штата Квинсленд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC, передает Day.Az.

Отмечается, что сотрудники администрации города Ипсуича обнаружили подозрительную активность рядом с автомобилем, просматривая записи системы видеонаблюдения. Они сообщили об этом в полицию.

На место происшествия прибыли полиция и команда саперов, которые обнаружили и обезвредили бомбу. Полицейские задержали мужчину и женщину, находившихся рядом с автомобилем, позднее им были предъявлены обвинения, в том числе в несанкционированном изготовлении взрывного устройства и хранении опасных веществ.

Как сообщили в полиции, на момент, когда злоумышленники припарковали машину рядом с ТЦ, он был закрыт, на парковке не было других машин. "Я не знаю, чего они хотели добиться, взорвав его [устройство] на парковке", - заявил журналистам представитель полиции. В настоящее время проводится расследование.

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