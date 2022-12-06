«КамАЗ» представил новый внедорожный автобус

Российский автопроизводитель "КамАЗ" представил на Международной выставке автобусной техники BW Expo-2022 полноприводный вахтовый автобус "КамАЗ-6250". Об этом сообщает Telegram-канал компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Автобус-вездеход с оригинальным дизайном может комплектоваться различными вариантами ДВС - дизельным, газовым на СПГ или КПГ, а также оснащаться дополнительным набором опций - северное исполнение и дополнительный запас хода для автобуса на КПГ до 550 км. Главная особенность в том, что это полноценный автобус среднего класса с каркасно-панельным монокузовом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в кузове внедорожного автобуса могут поместиться 32 пассажира. Кузов соответствует всем требованиям безопасности, а в салоне сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности. Автобус универсален и подходит для широкого применения.