ГАЗ показал грузовую версию новейшего «Соболь NN»

"Группа ГАЗ" показала грузовую версию нового "Соболь NN". Фотографию изотермического фургона следующего поколения обнаружила редакция Quto. По данным издания, продажи бортовых "Соболей NN" и других модификаций с отдельной грузовой платформой стартуют в апреле. В лёгких грузовичках "Соболь NN" заинтересованы службы доставки продуктов, которым нужен более маневренный и компактный автомобиль, нежели "Газель NN". Основным конкурентом новинки может стать Sollers Argo, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Грузовичок "Соболь NN" отличается от "родственной" базовой "ГАЗели NN" укороченной колёсной базой. Однако "Соболь NN" доступен только с односкатной задней ошиновкой и короткой базой, тогда как для "ГАЗели NN" возможны варианты с усиленным задним мостом и двускатными ведущими колёсами, а также с увеличенным расстоянием между осями.

В настоящий момент 3,5-тонный фургон "Соболь NN" стоит от 2 790 000 рублей. Нижегородская новинка оказалась дороже ожидаемого. Техника безальтернативна: под капотом проверенный турбодизель Cummins ISF 2.8 в связке с отечественной 6-ступенчатой "механикой", привод задний.

Бортовой "Соболь NN" наверняка окажется дешевле, но на существенный диконт рассчитывать не приходится. На подходе более дорогие и оснащённые пассажирские заводские модификации с трёхрядным салоном, а в будущем у "Соболя NN" может появиться полный привод и другой двигатель.