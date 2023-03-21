Haval назвал новые кроссоверы в честь истребителя-бомбардировщика

"Младший" Xiaolong по размерам чуть больше Jolion, а Xiaolong Max превосходит по габаритам Haval F7. Оба они полноприводные, с электромотором на задней оси, который развивает 204 лошадиные силы. Электромотор питает батарея емкостью 20 киловатт-часов, на одном заряде которой гибриды проезжают до 83 километров.

Что касается двигателя внутреннего сгорания, который входит в состав гибридной установки, то упоминаются два 1,5-литровых агрегата - первый выдает 153 лошадиные силы, а второй - 115 сил.