Hyundai Mufasa доступен для предзаказа

Компактный кроссовер на платформе i-GMP от Hyundai под названием Mufasa поступил в продажу. Клиенты начали оформлять предварительные заказы. Передача машин клиентам начнется в июне, передает Day.Az со ссылкой на За рулем.

В Китае кроссовер будет продаваться под именем Mu Sa. Этот автомобиль, можно сказать, преемник модели Beijing Hyundai ix35, и он стал первой моделью, предусмотренной "Новым планом 2025" компании.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4475, 1850 и 1665 мм соответственно, а колесная база - 2680 мм.

Известно также, что новый автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с.

В продажу кроссовер поступил в двух версиях. Первая стоит 139 800 юаней, а вторая - 149 800 юаней