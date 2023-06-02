Porsche меняет логотип

Компания Porsche обновит логотип в шестой раз за все время своего существования. Немецкая марка одной из последних решилась на модернизацию айдентики. Porsche лишь слегка доработала актуальную эмблему, и на это ушло почти три года: она выглядит более современно за счет измененной текстуры красных секций герба, золотистые части напротив стали гладкими, а в центр логотипа вернули название города Штутгарта. Первые автомобили с осовремененными эмблемами появятся в продаже до конца этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, оригинальный логотип Porsche, который компания начала использовать в 1952 году, был вдохновлен гербом Вюртемберга, королевства со столицей в Штутгарте. Сам герб представлял собой шахматное расположение оленьих рогов и черно-красных полос на желтом фоне - расцветку, как и ключевые элементы, решено было использовать и в логотипе автомобильного бренда, причем они сохранились на нем до сих пор. Со временем лишь слегка менялось изображение коня в центре композиции и шрифт Porsche.

Логотип обновляли шесть раз: в 1954, 1963, 1973, 1994, 2008 годах, и теперь, в 2023-м. Для новой айдентики Porsche решила использовать более строгий и минималистичный шрифт, детализировать коня в центре, а текстуры осовременить за счет "сот".

Полноценная презентация новой эмблемы состоится 8 июня в рамках празднования юбилея первой модели Porsche, родстера 356 "№ 1", допущенного к эксплуатации на дорогах 8 июня 1948 года. В течение следующих семи месяцев автопроизводитель обещает заменить логотипы на существующих моделях.