https://news.day.az/autonews/1717679.html Автоконцерны Nissan и Honda объявили о слиянии - ВИДЕО Концерны Nissan и Honda 23 декабря объявили о грядущем слиянии. Автогиганты уже подписали меморандум о взаимопонимании.У концерна Nissan ранее возникли проблемы на рынке: его прибыль упала сразу на 85%. На выручку пришла еще одна японская компания Honda.
Автоконцерны Nissan и Honda объявили о слиянии - ВИДЕО
Концерны Nissan и Honda 23 декабря объявили о грядущем слиянии. Автогиганты уже подписали меморандум о взаимопонимании, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре