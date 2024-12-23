Автоконцерны Nissan и Honda объявили о слиянии

У концерна Nissan ранее возникли проблемы на рынке: его прибыль упала сразу на 85%. На выручку пришла еще одна японская компания Honda.

Заявлено, что Honda и Nissan создадут некое совместное предприятие, под зонтик которого уйдут обе корпорации. Деталей будущего объединения пока нет, обнародовать их партнеры обещают только к концу января 2025 года.