Автоконцерны Nissan и Honda объявили о слиянии

Концерны Nissan и Honda 23 декабря объявили о грядущем слиянии. Автогиганты уже подписали меморандум о взаимопонимании, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

У концерна Nissan ранее возникли проблемы на рынке: его прибыль упала сразу на 85%. На выручку пришла еще одна японская компания Honda.

Заявлено, что Honda и Nissan создадут некое совместное предприятие, под зонтик которого уйдут обе корпорации. Деталей будущего объединения пока нет, обнародовать их партнеры обещают только к концу января 2025 года.