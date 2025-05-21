Эксперт объяснил водителям, что ускоряет износ автомобиля

Долгое нажатие на педаль сцепления, резкий старт и торможение могут повредить автомобилю.

Как передает Day.Az, об этом заявил "Ленте.ру" автоэксперт, представитель транспортной компании КИТ Сергей Гребенщиков.

По его словам, такие действия ускоряют износ тормозных колодок и дисков, перегружают коробку передач и увеличивают расход топлива на 15-30%.

"Другая привычка - движение на непрогретом двигателе. Она особенно опасна зимой, ведь холодное масло густое и плохо смазывает детали, при этом повышается износ цилиндров и поршней, сокращается ресурс двигателя", - рассказал эксперт.

Он добавил, что движение на высокой передаче при низкой скорости перегружает сцепление и из-за вибрации вредит подвеске, а езда по ямам и кочкам чревата разбитыми амортизаторами и стойками, трещинами в кузове и износом шин.

"Долгое выжимание сцепления, например, на светофоре с включенной первой передачей, может стать причиной износа выжимного подшипника и перегрева диска сцепления", - сообщил Гребенщиков.

Специалист посоветовал на остановках дольше 10 секунд переводить механическую коробку в нейтральное положение и ставить автомобиль на ручник.