Механическая коробка передач постепенно исчезает в Швеции

Механическая коробка передач постепенно исчезает с автомобильного рынка Швеции, уступая место автоматическим трансмиссиям и электромобилям. При этом почти половина начинающих водителей по-прежнему получает права на автомобили с механикой, а статистика показывает, что они успешнее сдают практический экзамен по вождению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, еще 10 лет назад четыре из десяти новых автомобилей, продававшихся в Швеции, были оснащены механической коробкой передач. Однако в первом полугодии этого года их доля сократилась до двух процентов. Сегодня механическая коробка передач встречается в основном на бюджетных моделях Dacia, Volkswagen и Kia, а также на некоторых спортивных автомобилях Porsche и BMW. Такие производители, как Volvo и Mercedes, уже полностью отказались от механической трансмиссии в своих легковых автомобилях.

Главной причиной эксперты называют стремительную электрификацию автопарка. Прошлым летом в Швеции впервые было зарегистрировано больше автомобилей с автоматической трансмиссией, чем с механической. На площадке Kvdbil около 70 процентов проданных в первом полугодии автомобилей были оснащены автоматической коробкой передач. При этом стоимость автомобиля сегодня определяется прежде всего пробегом, возрастом и историей обслуживания, а не типом трансмиссии. По мнению специалистов, в дальнейшем спрос на автомобили с механикой будет снижаться одновременно с сокращением их предложения.

Одновременно меняются и предпочтения будущих водителей. Если в 2013 году права с ограничением на управление автомобилями только с автоматической коробкой передач получили всего 4 процента кандидатов, то в первом полугодии этого года их доля практически сравнялась с числом получивших права на механику. Особенно заметна эта тенденция в крупных городах.