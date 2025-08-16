https://news.day.az/azerinews/1774367.html Çiyələk almağa gedən 28 yaşlı gənc qəflətən vəfat edib Çiyələk almaq üçün sahəyə gedən şəxs qəfildən vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dünən saat 11 radələrində baş verib.
Belə ki, 1997-ci il təvəllüdlü Ş.Abışov Cəlilabad-Masallı avtomobil yolunda yerləşən çiyələk sahələrindən çiyələk giləmeyvəsi alıb avtomobilinə tərəf gedərkən qəfildən halı pisləşdiyindən yerə yıxılıb və huşunu itirib.
Hadisə yerinə çağırılan Təcili Tibbi Yardım avtomobili ilə Cəlilabad RMX PHŞ-ya aparılıb. Xəstəxanaya çatdırıldıqda isə artıq onun öldüyü məlum olub.
Faktla bağlı Cəlilabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
