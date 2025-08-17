https://news.day.az/azerinews/1774521.html İsrail husilərə məxsus enerji obyektinə zərbələr endirib İsrail ordusu ölkənin atəşə tutulmasına cavab olaraq Yəmənin Səna bölgəsində husilərin rejiminə aid enerji obyektinə hücum edib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib.
İsrail husilərə məxsus enerji obyektinə zərbələr endirib
İsrail ordusu ölkənin atəşə tutulmasına cavab olaraq Yəmənin Səna bölgəsində husilərin rejiminə aid enerji obyektinə hücum edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib.
"İsrail ordusu Yəməndə İsraildən 2000 km uzaqlıqda husilərin terror rejiminin istifadə etdiyi enerji infrastrukturu obyektinə hücum edib", - deyə açıqlamada bildirib.
Bildirilib ki, zərbələr Səna bölgəsində husilərin İsrail dövlətinə və onun vətəndaşlarına qarşı təkrar hücumlarına, o cümlədən İsrail ərazisinə doğru yer-yer raketləri və pilotsuz təyyarələrin atılmasına cavab olaraq həyata keçirilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре