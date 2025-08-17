İsrail husilərə məxsus enerji obyektinə zərbələr endirib

İsrail ordusu ölkənin atəşə tutulmasına cavab olaraq Yəmənin Səna bölgəsində husilərin rejiminə aid enerji obyektinə hücum edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti bildirib.

 

"İsrail ordusu Yəməndə İsraildən 2000 km uzaqlıqda husilərin terror rejiminin istifadə etdiyi enerji infrastrukturu obyektinə hücum edib", - deyə açıqlamada bildirib.

Bildirilib ki, zərbələr Səna bölgəsində husilərin İsrail dövlətinə və onun vətəndaşlarına qarşı təkrar hücumlarına, o cümlədən İsrail ərazisinə doğru yer-yer raketləri və pilotsuz təyyarələrin atılmasına cavab olaraq həyata keçirilib.