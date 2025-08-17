https://news.day.az/azerinews/1774546.html Xaçmazda ev yanıb Xaçmaz şəhərində yangın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-а verilən məlumata görə, Xaçmaz şəhərində ümumi sahəsi 144 m² olan birmərtəbəli 4 otaqlı evin yanar konstruksiyaları 24 m² sahədə, tavanı və dam örtüyünün taxta atmaları 30 m² sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
