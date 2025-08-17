https://news.day.az/azerinews/1774552.html NATO-nun baş katibi ABŞ-də Tramp, Zelenski və Avropa liderləri ilə danışıqlar aparacaq NATO-nun baş katibi Mark Rutte avqustun 18-də Vaşinqtona səfər edəcək. Day.Az-ıməlumatına görə, bu barədə NATO-nun mətbuat xidməti bildirib. Bildirilib ki, Mark Rutte ABŞ prezidenti Donald Tramp, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və bir sıra Avropa liderləri arasında keçiriləcək danışıqlarda iştirak edəcək.
