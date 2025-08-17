NATO-nun baş katibi ABŞ-də Tramp, Zelenski və Avropa liderləri ilə danışıqlar aparacaq

NATO-nun baş katibi Mark Rutte avqustun 18-də Vaşinqtona səfər edəcək.

Day.Az-ıməlumatına görə, bu barədə NATO-nun mətbuat xidməti bildirib.

 

Bildirilib ki, Mark Rutte ABŞ prezidenti Donald Tramp, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və bir sıra Avropa liderləri arasında keçiriləcək danışıqlarda iştirak edəcək.