Yalnız üç bürc 18-24 avqust tarixlərində həqiqi şans yaşayacaq
2025-ci ilin 18-24 avqust tarixlərində ulduzlar üç bürc üçün xüsusilə parlayacaq. Onlar maliyyə, sevgi və ya karyera sahəsində uğur dalğası gözləyə bilərlər.
Milli.Az xəbər verir ki, astroloqlar artıq bu həftənin ən şanslı bürclərini açıqlayıblar.
Əqrəb
Son zamanlar Əqrəblər özlərinə şübhə ilə yanaşa bilərdilər, lakin kainat sizi unutmayıb. Bu, gücünüzə, sevgi qabiliyyətinizə və bolluq içində yaşamaq potensialınıza inanmaq zamanıdır.
Avqustun 20-si, çərşənbə günü Ayın Xərçəng bürcündə Venera ilə qovuşması sizin üçün uğur, yeni başlanğıclar və səyahət zonanızı aktivləşdirir. Dəyişiklik üçün mükəmməl vaxtdır. Yeni iş tapa, başqa yerə köçə və ya sevgi tapa bilərsiniz.
İntuisiyanıza güvənin. O sizi tam da getməli olduğunuz yerə aparacaq.
Oxatan
Oxatanlara həyatlarının sükanını ələ almaq çağırışı edilir. Avqustun 21-i, cümə axşamı günü Ay və Merkuri Şir bürcündə qovuşur və bu, ilk dəfə iyunun sonunda ortaya çıxmış mövzuları yenidən gündəmə gətirir. Özünüzü bir qədər ləngimiş hiss edə bilərsiniz, lakin bu dayanma sizə yolunuzu daha aydın görmək üçün lazımdır.
Bu keçid sizi doğru qərarlara yönəldəcək. Özünüzü dinləyin, intuisiyanız əsas açardır.
İndi özünəinam, azadlıq və maliyyə artımı ilə dolu yeni bir fəsil başlaya bilər.
Oğlaq
Oğlaqlara isə yavaşımaq tövsiyə olunur ki, vacib bir şeyi qaçırmasınlar. Avqustun 22-də Qız bürcü mövsümü başlayır, 24-də isə Qız bürcündə güclü Yeni Ay baş verir. Bu dövr uzunmüddətli planların və arzuların formalaşması üçün qapılar açır.
Ən vacib məsələ tələsməməkdir. Məqsədlərinizi dəqiqləşdirmək və davamlı uğur üçün möhkəm təməl qurmaq üçün kifayət qədər zamanınız olacaq.
Bu üç bürc üçün ulduzlar yalnız ani uğurlar deyil, eyni zamanda həyatlarını daha yaxşıya doğru dəyişmək imkanı təqdim edir. Əsas olan özünə güvənmək və hərəkət etməkdən qorxmamaqdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре