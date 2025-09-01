https://news.day.az/azerinews/1777478.html Ayan Naxçıvanda PƏRT OLDU - VİDEO Müğənni Ayan Babakişiyeva Naxçıvana üz tutub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun şəhərdə verəcəyi konsert olub. Naxçıvanda yerli sakinlər üçün meydanda pulsuz konsert verən ifaçı pərt olub.
Ayan Naxçıvanda PƏRT OLDU - VİDEO
Belə ki, sosial şəbəklərdə yayılan görüntülərdə konsert tamamilə ödənişsiz olsa da, tədbirə toplaşan tamaşaçı sayı gözlənildiyindən az olub. Kadrlardan da bu, açıq şəkildə görünüb.
Müzakirələr yaradan videonu təqdim edirik:
