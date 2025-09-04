https://news.day.az/azerinews/1778112.html "8 illik sevgilim məndən gizli NİŞANLANDI" Bloger Mehin Oktaylı şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, 8 illik sevgilisinin ondan xəbərsiz gizli şəkildə nişanlanmasından danışıb. Mehin Oktaylı bildirib ki, uzun illər davam edən münasibətdən sonra belə bir hadisə ilə qarşılaşması onun üçün gözlənilməz olub:
"8 illik sevgilim məndən gizli NİŞANLANDI"
Bloger Mehin Oktaylı şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı açıqlama verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, 8 illik sevgilisinin ondan xəbərsiz gizli şəkildə nişanlanmasından danışıb.
Mehin Oktaylı bildirib ki, uzun illər davam edən münasibətdən sonra belə bir hadisə ilə qarşılaşması onun üçün gözlənilməz olub:
"Mənim üçün bu, böyük sürpriz və eyni zamanda məyusedici bir an idi".
Blogerin bu etirafı izləyiciləri arasında böyük maraq doğurub. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan açıqlama qısa müddətdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
İzləyicilərin bir qismi münasibətlərdə dürüstlüyün vacibliyini önə çəkiblər.
