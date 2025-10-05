MDB Oyunları: Azərbaycan cüdoçuları qarışıq komanda yarışında finala yüksəliblər

III MDB Oyunları çərçivəsində cüdo üzrə qarışıq komanda yarışları davam edir.

Trend-in məlumatına görə, Göygöl Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan düyüşlərdə yığmamız yarımfinalda Tacikistan seçməsinə 7:3 hesabı ilə qalib gəlib.

Millimizin finaldakı rəqibi Özbəkistan komandası olacaq. Özbəklər yarımfinalda Rusiya cüdoçularını 7:5 hesabı ilə məğlub ediblər.

Xatırladaq ki, 13 ölkədən 1624 idmançının iştirak etdiyi III MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.