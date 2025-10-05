https://news.day.az/azerinews/1785797.html Zəngilanda yük maşını yanıb - FOTO Zəngilanda şirkətə məxsus yük maşını yanıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Zəngilanda fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birinə məxsus "Mercedes" markalı 77 JB 160 dövlət nömrəli yük avtomobil hərəkətdə olarkən anidən alışıb. Yanğın yük avtomobilinin kabin hissəsini yarasız hala salıb.
Zəngilanda yük maşını yanıb - FOTO
Zəngilanda şirkətə məxsus yük maşını yanıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Zəngilanda fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birinə məxsus "Mercedes" markalı 77 JB 160 dövlət nömrəli yük avtomobil hərəkətdə olarkən anidən alışıb. Yanğın yük avtomobilinin kabin hissəsini yarasız hala salıb. Yanğın yaxınlıqdakı su maşını işlədən sürücülər tərəfindən söndürülüb.
Faktla bağlı araşdırma başlanıb.
