Fransada yeni hökumətin tərkibini AÇIQLANIB
Oktyabrın 5-də Fransanın baş naziri Sebastien Lekornu 18 nazirin daxil olduğu yeni hökumətin tərkibini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, prezident Emmanuel Makron tərəfindən təyin olunduqdan 26 gün sonra keçmiş müdafiə naziri sələfi Fransua Bayru kimi kabinet strukturunu saxlayıb və 13 hazırkı naziri yenidən təyin edib. Hökumətin formalaşmasını başa çatdırmaq üçün yaxın günlərdə daha kiçik vəzifələrə təyinatların açıqlanması gözlənilir.
Yeni hökumətin əsas kadrları:
• Elizabet Born - Milli Təhsil, Ali Təhsil və Araşdırma Naziri
• Manuel Valls - Xarici Ərazilər Naziri
• Jerald Darmanen - Ədliyyə Naziri
• Brüno Retayo - Daxili İşlər Naziri
• Katrin Vautrin - Əmək, Səhiyyə, Həmrəylik və Ailə İşləri Naziri
• Brüno Le Mer - Silahlı Qüvvələr Naziri
• Rolan Leskür - İqtisadiyyat, Maliyyə, Sənaye və Rəqəmsal Suverenlik Naziri
• Raşida Dati - Mədəniyyət Naziri
• Erik Voert - Ərazilərin Təşkili və Mərkəzsizləşdirmə Naziri
• Jan-Noel Barro - Avropa və Xarici İşlər Naziri
• Anyes Panye-Rünaşe - Ekologiya, Biomüxtəliflik, Meşələr, Dənizçilik və Balıqçılıq Naziri
• Anni Jenevar - Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Suverenliyi Naziri
• Ameli de Monşalen - İctimai Hesablamalar Naziri
• Naima Muşu - Transformasiya və Dövlət Qulluğu, Süni İntellekt və Rəqəmsal Texnologiyalar Naziri
• Filipp Tabaro - Nəqliyyat Naziri
• Marina Ferrari - İdman, Gənclər və İcma Həyatı Naziri
• Orora Berje - Gender Bərabərliyi və Ayrı-seçkiliklə Mübarizə Naziri, Hökumət Sözçüsü
• Matye Lefevr - Parlament Əlaqələri Naziri
