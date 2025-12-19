Telefon qablarından istifadəni dayandırın - Mütəxəssis açıqladı
Texnologiya mütəxəssisləri ictimaiyyətə telefon korpuslarından istifadəni dayandırmağı tövsiyə ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, yeni nəsil smartfonlar artıq davamlı şüşə və metal şassi texnologiyaları ilə hazırlanır və əlavə qoruyucu qablara ehtiyac qalmayıb.
Müasir cihazlar gündəlik istifadəyə və zərbələrə qarşı ultra davamlı konstruksiya ilə təchiz olunub. Əsas texnoloji irəliləyişlər arasında:
Corning Gorilla Glass Victus - 2 metr hündürlükdən sərt səthə düşməyə davamlıdır.
Apple Ceramic Shield - keramika nanokristalları ilə şüşəni birləşdirərək zərbəyə davamlılığı artırır.
Metal şassi və möhkəmləndirilmiş çərçivələr - düşmə enerjisini yayır və daxili komponentləri qoruyur.
Ekspertlər bildirirlər ki, bu texnologiyalar sayəsində smartfonlar qutusuz da təhlükəsiz istifadə oluna bilər və hətta funksionallıq artır. Minimalist estetikaya üstünlük verən istifadəçilər üçün bu, həm rahat, həm də təhlükəsiz bir seçimdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре