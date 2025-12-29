Normal çaydan 137 qat daha güclü: İmmunitet üçün ən yaxşı içki
Qışın gəlişi ilə boğaz ağrısı, keçməyən öskürək və sonsuz yorğunluq hissi geri dönür. Lakin mütəxəssislər bununla mübarizə aparmağın ən effektiv yolunu açıqlayıblar. Soyuq havalarda bizi viruslardan qoruyan ən güclü içki Maça (Matcha) çayıdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu qış immuniteti dəstəkləmək üçün yaşıl çaylar, xüsusən də Maça əvəzolunmazdır. Mütəxəssislər gündəlik bir fincan keyfiyyətli yaşıl çayı iltihabəleyhinə təsir göstərən zəncəfilli içkilərlə birləşdirməyi tövsiyə edir.
Yaşıl çayın immuniteti qorumasının elmi səbəbləri aşağıdakılardır:
İmmun hüceyrələrinin istehsalını artırır Yaşıl çay EGCG (epiqallokatexin qallat) adlı güclü katexinlə zəngindir. Bu maddə tənzimləyici T-hüceyrələrinin istehsalını və aktivliyini artırır. Bu hüceyrələr orqanizmin real təhlükələri yalançı həyəcan siqnallarından ayırmasına kömək edir və immunitetin həddindən artıq və ya zəif reaksiya verməsinin qarşısını alır.
Vücudun "Sürətli Müdaxilə Qrupu"nu hazırlayır Yaşıl çayda olan L-teanin amin turşusu interferon-qamma istehsalını artıra bilir. Tədqiqatlar göstərir ki, müntəzəm çay içənlərdə bu proteinin səviyyəsi yüksək olur ki, bu da orqanizmin bakteriya və viruslara qarşı daha kəskin cavab reaksiyası verməsi deməkdir.
Maça və adi yaşıl çay arasındakı fərq həm hazırlanma qaydasında, həm də tərkibindədir.
Bütün yarpağın gücü: Normal yaşıl çayda yarpaqlar suda dəm alır və sonra atılır. Maçada isə bütün çay yarpağı üyüdülərək toz halında birbaşa istehlak edilir.
Araşdırmalar göstərir ki, Maçadakı EGCG konsentrasiyası standart yaşıl çaydan 137 dəfə daha yüksək ola bilər. Bu da hər fincanda daha güclü antivirus təsiri deməkdir.
Maçada kofein normal yaşıl çaydan daha çoxdur (bir porsiyada təxminən 70 mq). Yuxu rejimini pozmamaq üçün onu axşam saatlarında içmək tövsiyə edilmir.
İmmuniteti qorumaq üçün yalnız xəstələnəndə deyil, bütün qış boyu hər gün bir fincan içmək daha effektivdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре