Həkimdən vacib xəbərdarlıq: İmmunitet mədədən başlayır
Bağırsaq sağlamlığı immun sisteminin normal fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bağırsaq mikroflorası immun hüceyrələrinin aktivliyinə təsir göstərir, B və K vitaminlərinin sintezində iştirak edir və zərərli bakteriyaların artmasının qarşısını alır.
Day.Az xəbər verir ki, diyetoloq Maryana Djutova bildirir ki, probiotik və prebiotiklər immunitetin möhkəmlənməsində effektiv, lakin çox vaxt kifayət qədər diqqət yetirilməyən vasitələrdir.
Onun sözlərinə görə, probiotiklər canlı faydalı bakteriyalardır və kefir, təbii qatıq, turş kələm, kimçi və kombuçada mövcuddur. Bu məhsullardan gündə 1-2 porsiya istifadə bağırsaq balansını qorumağa kömək edir. Tədqiqatlar göstərir ki, fermentləşdirilmiş süd məhsulları uşaqlarda respirator infeksiyaların riskini 20-30 faiz azaldır.
Prebiotiklər isə faydalı bakteriyaların qidalanmasını təmin edir. Sarımsaq, soğan, banan, yulaf və bəzi tərəvəzlər bu baxımdan xüsusilə faydalıdır. Mütəxəssis qeyd edir ki, probiotik və prebiotiklərin birlikdə qəbulu immun sisteminə daha güclü təsir göstərir.
