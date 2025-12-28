https://news.day.az/azerinews/1805886.html İkinci əl avtomobil bazarı: 2026-cı ildə qiymətlər və alqı-satqı necə olacaq? - VİDEO İl boyu müştəri üzünə həsrət qalan avtomobil bazarındakı vəziyyətin növbəti ildən fərqli olacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin verdiyi proqnozlara görə, ikinci əl avtomobillərin qiyməti yanvar ayından kifayət qədər artacaq. Bazara gələn alıcılar da hazırda qiymətlərin qalxdığını qeyd edirlər.
