Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yanvarın 5-i gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir.