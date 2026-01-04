https://news.day.az/azerinews/1807213.html Avtomobil yollarındakı VƏZİYYƏT Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yanvarın 5-i gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
Avtomobil yollarındakı VƏZİYYƏT
Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yanvarın 5-i gecə bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlayacağı gözlənilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре