https://news.day.az/azerinews/1809545.html Restoranda söyüşə görə müştərilər 65 manat cərimə olundu - FOTO Bakıda restoranlardan birində müştərilər söyüş söydükləri üçün cərimə olunublar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müştərilər yekun hesab ödənişində əlavə pul ödəməli olublar. Belə ki, hesabda 3 fərqli növ söyüşə görə cərimə yazıldığı göstərilib. Ümumilikdə söyüşə görə müştərilər əlavə 65 manat cərimə ödəməli olublar.
