Restoranda söyüşə görə müştərilər 65 manat cərimə olundu

Bakıda restoranlardan birində müştərilər söyüş söydükləri üçün cərimə olunublar.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müştərilər yekun hesab ödənişində əlavə pul ödəməli olublar.

Belə ki, hesabda 3 fərqli növ söyüşə görə cərimə yazıldığı göstərilib.

Ümumilikdə söyüşə görə müştərilər əlavə 65 manat cərimə ödəməli olublar.