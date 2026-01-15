https://news.day.az/azerinews/1809556.html Naxçıvanda ölən tələbə sahibkarın qızı imiş - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvanda iki tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Həyatlarını itirən Türkiyə vətəndaşları Ahmet və Büşra adlı iki gənc olub. Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, məlumata görə, Ordulu Büşra Aksu Naxçıvanda yaşadığı evdə baş verən hadisə nəticəsində həyatını itirib.
Xəbər verdiyimiz kimi, Naxçıvanda iki tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Həyatlarını itirən Türkiyə vətəndaşları Ahmet və Büşra adlı iki gənc olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadla xəbər verir ki, məlumata görə, Ordulu Büşra Aksu Naxçıvanda yaşadığı evdə baş verən hadisə nəticəsində həyatını itirib.
Altınordu rayonunun Saraycık məhəlləsində qeydiyyatda olan Büşra Aksunun atası Sezai Aksunun sahibkar olduğu, Durugöl məhəlləsində ticarətlə məşğul olduğu qeyd olunub.
Bildirilir ki, mərhum tələbənin nəşi Orduya aparılacaq.
