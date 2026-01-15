https://news.day.az/azerinews/1809587.html Bakıdan Qəbələyə və əks istiqamətə qatar fəaliyyətə başladı - MÜHÜM YENİLK Yeni istifadəyə verilmiş Gəncə-Qəbələ-Gəncə marşrutundan istifadə etməklə hər gün Bakıdan Qəbələyə və əks istiqamətə səfər edə bilərsiniz. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY məlumat yayıb.
Yeni istifadəyə verilmiş Gəncə-Qəbələ-Gəncə marşrutundan istifadə etməklə hər gün Bakıdan Qəbələyə və əks istiqamətə səfər edə bilərsiniz.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ADY məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Bakı-Qazax qatarı ilə saat 10:50-də Ləki stansiyasına çatıb, saat 11:12-də Gəncə-Qəbələ qatarı ilə Qəbələyə, Qəbələ-Gəncə qatarı ilə isə saat 18:45-də Ləki stansiyasına çatıb, saat 19:02-də Qazax-Bakı qatarı ilə Bakıya səyahət etmək mümkündür.
Qeyd olunan istiqamətlərlə yanaşı, Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə şənbə və bazar günləri müntəzəm reyslər təşkil olunur.
