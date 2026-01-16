https://news.day.az/azerinews/1809794.html İranlı reper ağlayaraq kömək istədi - VİDEO Türkiyəyə gedən iranlı reper sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək ölkəsində gördüyü dəhşətli hadisələr barədə danışıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Meraj Tehrani adlı iranlı reper ağlayaraq ölkəsi üçün kömək istəyib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
İranlı reper ağlayaraq kömək istədi - VİDEO
"Onlar insanları qan içində boğurlar, üzərlərinə birbaşa atəş açır, onları amansızca qətlə yetirirlər", - deyə söyləyən sənətçi göz yaşlarına hakim ola bilməyib.
Qeyd edək ki, İranda dekabrın sonunda başlayan etiraz aksiyaları hələ də davam edir. Aksiyalar zamanı 3000-ə yaxın şəxs həlak olub. Ölkənin onlarla sakini hadisələr fonunda Türkiyə ərazisinə keçməyə başlayıb.
