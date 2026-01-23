https://news.day.az/azerinews/1811510.html Kamran Əsədov həbs edildi Son qəbul imtahanlarında qanunsuz texniki vasitələrdən istifadə halları ilə bağlı təqsirləndirilən təhsil eksperti Kamran Əsədov həbs edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Gəncə Şəhər Məhkəməsi belə qərar verib.
Son qəbul imtahanlarında qanunsuz texniki vasitələrdən istifadə halları ilə bağlı təqsirləndirilən təhsil eksperti Kamran Əsədov həbs edilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Gəncə Şəhər Məhkəməsi belə qərar verib.
Prokuror təqsirləndirilən şəxsin qətimkan tədbiri şərtlərini pozduğu üçün seçilmiş qətimkan tədbirinin həbslə əvəz edilməsini istəyib.
Məhkəmə təqdimatı əsaslı hesab edib. K.Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib.
