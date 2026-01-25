Bazarlarda satılan bu qidaya İran boyaları vurulurmuş - iştahla yeyirik - VİDEO
Bazarlarda satılan kələm turşularının rənginin qırmızı olması üçün süni boyalardan istifadə edildiyi iddia olunur.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər geniş müzakirələrə səbəb olub.
Paylaşılan videolarda bildirilir ki, kələm turşusunun daha tez yetişməsi və qısa müddətdə qırmızı rəng alması üçün İrandan gətirilən xüsusi boya maddəsi istifadə olunur. İddialara görə, bu maddənin təsiri ilə kələm cəmi üç gün ərzində hazır turşu formasını alır.
Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə haqlı olaraq sual edirlər: təbii çuğundur kimi sağlam və əlçatan alternativ olduğu halda, niyə süni boyalara üstünlük verilir? İrəli sürülən ehtimallara görə, süni boya maddələrinin istifadəsi istehsalçılar üçün daha ucuz başa gəlir və bu səbəbdən təbii üsullardan imtina edilir.
Məsələ ictimai narahatlıq doğurmaqla yanaşı, qida təhlükəsizliyi baxımından da ciddi suallar yaradır.
