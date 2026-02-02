https://news.day.az/azerinews/1813570.html Pezeşkian ABŞ-la danışıqlara başlamaq barədə göstəriş verib İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ABŞ-la nüvə danışıqlarının başladılmasına göstəriş verib. Day.Az xəbər verir ki, APA bu barədə İran mediasına istinadən məlumat yayıb. Qeyd edək ki, iki ölkə arasında yaxın günlərdə danışıqların başlaması ilə bağlı iddialar İran Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbələr tərəfindən təsdiqlənib.
