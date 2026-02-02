Azərbaycanda ən çox bazar payına malik sosial şəbəkələr – SİYAHI
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan istifadəçilərinin "Facebook" sosial şəbəkəsində fəallığı əvvəlki ayla müqayisədə 11,41 faiz bəndi artaraq, 28,88 faiz təşkil edib.
Day.Az bu barədə "Global Stats" Statistika Mərkəzinə istinadən xəbər verir.
Bu göstəriciyə görə, ikinci yerdə "İnstagram" dayanır. Hesabat ayında bu platformanın payı aylıq ifadədə 14,93 faiz bəndi azalaraq, 21,11 faizə bərabər olub.
Siyahıda üçüncü yerdə 22,62 faizlə "YouTube" gəlir (əvvəlki ayla müqayisədə 6,01 faiz bəndi az).
Bu göstəriciyə görə, dördüncü yerdə "Pinterest" sosial şəbəkəsi gəlir. Onun yerli bazarda payı ötən ayla müqayisədə 2,21 faiz bəndi artaraq, 10,99 faiz təşkil edib.
"X" media platforması 6,96 faizlə Azərbaycanın sosial şəbəkələr bazarında populyarlığına görə beşinci yerdə qərarlaşıb (ay ərzində 2,95 faiz bəndi çox).
Reytinqdə altıncı yeri 7,73 faiz göstərici ilə "Linkedin" tutub (əvəlki ayla müqayisədə 3,86 faiz çox).
Digər sosial şəbəkələrin payı 1,71 faiz təşkil edib.
