https://news.day.az/azerinews/1813930.html Bakıdakı güclü küləkdə 19 ağac qırıldı - FOTO Ötən gün axşamdan səhərədək davam edən güclü külək nəticəsində 19 ağac qırılıb, 15 ağacın budaqları sınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Birliyin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır.
Bakıdakı güclü küləkdə 19 ağac qırıldı - FOTO
Ötən gün axşamdan səhərədək davam edən güclü külək nəticəsində 19 ağac qırılıb, 15 ağacın budaqları sınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Birliyin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Sınan ağaclar və qırılan budaqlar Birliyin növbətçi briqadaları tərəfindən operativ şəkildə götürülür və ərazi təmizlənir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре