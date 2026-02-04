https://news.day.az/azerinews/1813938.html Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85 milyard dolları ötüb 2025-ci ilin sonuna Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 14 milyard ABŞ dolları artıb. Day.Az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib. "Strateji valyuta ehtiyatlarımız 85,1 milyard ABŞ dolları səviyyəsində formalaşıb.
"Strateji valyuta ehtiyatlarımız 85,1 milyard ABŞ dolları səviyyəsində formalaşıb. AMB-nin ehtiyatları isə 11,5 milyard ABŞ dolları olub", - sədr vurğulayıb.
