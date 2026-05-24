Dietoloq qabığı ilə yeyilməsi faydalı olan 10 meyvə və tərəvəzi AÇIQLAYIB
Dietoloq Lindsi DeSotonun sözlərinə görə, bir çox meyvə və tərəvəzin qabığında orqanizm üçün faydalı lif, vitamin və antioksidantlar daha çox olur.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssis bildirir ki, məhsulları qabığı ilə yeməzdən əvvəl onları axar su altında yaxşı yumaq və zədələnmiş hissələri təmizləmək vacibdir. Araşdırmalara görə, bəzi meyvələrin qabığında təmizlənmiş hissəsindən iki dəfə çox lif mövcuddur.
Mütəxəssis xüsusilə alma, kivi, şaftalı, kartof, üzüm və yerkökünün qabığı ilə birlikdə daha faydalı olduğunu vurğulayıb. Alma qabığı həzmi yaxşılaşdıran lif və antioksidantlarla zəngindir. Kivi qabığı əlavə C və E vitamini mənbəyi sayılır. Kartof qabığında isə daha çox dəmir və kalium var. Qırmızı üzüm qabığında ürək sağlamlığı üçün faydalı hesab edilən resveratrol maddəsi mövcuddur.
Siyahıda daha təəccüblü məhsullar da yer alıb. Dietoloq bildirib ki, qarpız qabığının ağ hissəsi, banan qabığı və hətta soğan qabığı da faydalı maddələr ehtiva edir. Qarpız qabığında qan dövranını dəstəkləyən sitrulin, banan qabığında isə əhval və yuxuya təsir edən triptofan var. Soğan qabığı isə antioksidantlarla zəngindir və şorba və bulyon hazırlanarkən istifadə oluna bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре