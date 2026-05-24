Dietoloqlar yüksək zülallı taxılın adını açıqladı: Uzun müddət tox saxlayır
Dietoloqlar bildirirlər ki, "kamut" adlı qədim taxıl növü yüksək zülal tərkibi ilə seçilir və uzun müddət toxluq hissi yaradır.
Day.Az xəbər verir ki, Misir dövründən yetişdirilən bu məhsul adi buğdadan daha az emal olunur və daha çox faydalı maddə saxlayır.
Kamut iri qızılı dənələri və yüngül qoz dadı ilə fərqlənir.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, 100 qram kamutun tərkibində təxminən 15 qram zülal və yüksək miqdarda lif var. Bu xüsusiyyətlər qan şəkərinin stabilləşməsinə, həzm sisteminin yaxşı işləməsinə və gün ərzində enerjinin qorunmasına kömək edir. Eyni zamanda kamut maqnezium, sink və selen kimi vacib minerallarla zəngindir.
Dietoloqlar kamutun düyü və ya kinoanın əvəzinə istifadə oluna biləcəyini deyirlər. Onu salatlara, şorbalara, tərəvəz yeməklərinə əlavə etmək, həmçinin səhər yeməyində meyvə və qozla birlikdə hazırlamaq mümkündür. Bununla belə, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, kamutun tərkibində qlüten olduğu üçün qlütenə həssas şəxslər ehtiyatlı olmalıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре