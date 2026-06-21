https://news.day.az/azerinews/1843087.html Bədii gimnastlarımız Dünya çempionatında iştirak ediblər - FOTO 19-21 iyun tarixlərində Çinin Pekin şəhərində bədii gimnastika üzrə Dünya çempionatı keçirilib. Yarışda Azərbaycanı qrup hərəkətləri komandası - İlona Zeynalova, Zəhra Cəfərova, Şəms Müvəffəqi, İlahə Bahadirova, Alina Məmmədova və Sofiya Məmmədova, eləcə də fərdi proqramda Fidan Qurbanlı və Kamilla Seyidzadə təmsil ediblər.
Bədii gimnastlarımız Dünya çempionatında iştirak ediblər - FOTO
19-21 iyun tarixlərində Çinin Pekin şəhərində bədii gimnastika üzrə Dünya çempionatı keçirilib. Yarışda Azərbaycanı qrup hərəkətləri komandası - İlona Zeynalova, Zəhra Cəfərova, Şəms Müvəffəqi, İlahə Bahadirova, Alina Məmmədova və Sofiya Məmmədova, eləcə də fərdi proqramda Fidan Qurbanlı və Kamilla Seyidzadə təmsil ediblər.
5 topla proqramda çıxış edən qrup hərəkətləri komandamız 22.550 xal toplayaraq final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Finalda isə gimnastlarımız 22.600 xal nəticə göstərərək yarışı 6-cı pillədə başa vurublar.
Fərdi proqramda çıxış edən Kamilla Seyidzadə gürzlərlə final mərhələsinə yüksəlib. Gimnastımız finalda 8-ci pillədə qərarlaşıb.
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