Qətər və Pakistan ABŞ-İran danışıqlarının ilk mərhələsinin nəticələrini açıqlayıb
ABŞ və İran arasında vasitəçilər olan Pakistan və Qətər İsveçrənin Burgenstok şəhərində İslamabad Memorandumunun həyata keçirilməsinə həsr olunmuş danışıqların birinci mərhələsinin başa çatdığını elan etdilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qətər və Pakistanın birgə bəyanatında bildirilib.
Onların sözlərinə görə, danışıqlar müsbət və konstruktiv bir atmosferdə baş tutub.
"İsveçrənin Burgenstok şəhərində İran İslam Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları və iki vasitəçi tərəf olan Qətər Dövləti və Pakistan İslam Respublikasının nümayəndələrinin iştirakı ilə İslamabad Anlaşma Memorandumu çərçivəsində yüksək səviyyəli danışıqların birinci mərhələsi başa çatıb. Görüş <...> müsbət və konstruktiv atmosferdə keçdi. Növbəti texniki danışıqlar üçün təməlin yaradılması da daxil olmaqla, ümidverici irəliləyiş əldə edilib", - deyə bildirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре