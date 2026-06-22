https://news.day.az/azerinews/1843136.html DÇ 2026: Misir tarix yazdı – mundiallar tarixində ilk qələbə - VİDEO Misir millisi DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin II turunda Yeni Zelandiya yığmasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Hossam Hassan rəhbərlik etdiyi komanda dünya çempionatları tarixində ilk qələbəsini qazanıb. Oyunda hesabı Yeni Zelandiya yığmasından Finn Serman (15) açıb.
DÇ 2026: Misir tarix yazdı – mundiallar tarixində ilk qələbə - VİDEO
Misir millisi DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin II turunda Yeni Zelandiya yığmasını 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Hossam Hassan rəhbərlik etdiyi komanda dünya çempionatları tarixində ilk qələbəsini qazanıb.
Oyunda hesabı Yeni Zelandiya yığmasından Finn Serman (15) açıb.
İkinci hissədə geri dönüş edən misirlilər Mustafa Ziko (58), Məhəmməd Salah (67) və Trezeqenin (83) qolları ilə 3 xalı qazanıblar.
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